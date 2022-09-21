Yunusemre Belediyesi, Horozköy’de vatandaşın yoğun olarak kullandığı Horozköy ve Ziraat Caddesi’nde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, 50. Yıl Mahallesi 6121 Sokakta da parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, Horozköy’de vatandaşın yoğun olarak kullandığı Horozköy ve Ziraat Caddesi’nde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, 50. Yıl Mahallesi 6121 Sokakta da parke taşı döşeme çalışması yapıyor.

Vatandaşının ulaşım konforunu artırmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi, ilçede bozulan yol ve sokaklarda onarım çalışmalarını sürdürüyor. Horozköy semtinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı Horozköy ve Ziraat Caddesi’nde asfalt yama çalışması gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca 6121 sokakta da parke taşı döşeme çalışması yapıyor. Parke taşı döşeme ve asfalt yama çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Horozköy bölgemizde vatandaşımızın bizden taleplerinden biri, bozulan caddelerde onarım çalışmasıydı. Horozköy ve Ziraat Caddemizde onarım ihtiyacı olan noktalarda ekiplerimiz asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Bu iki caddemizi her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Ayrıca ekiplerimiz, 6121 sokakta da parke taşı döşeme çalışmasında bulunuyor. Halkımızın daha konforlu bir ulaşıma sahip olması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.”