Türkiye Kadınlar 1. Ligi 10. haftasında kendi evinde Bağcılar Evrenspor ile karşılaşan Horozkentspor, rakibi ile 1-1 berabere kalarak puanı 16’ya yükseltti.

Türkiye Kadınlar 1. Ligi 10. haftasında kendi evinde Bağcılar Evrenspor ile karşılaşan Horozkentspor, rakibi ile 1-1 berabere kalarak puanı 16’ya yükseltti.

Kendi evinde Bağcılar Evrenspor ile karşılaşan Horozkentspor, rakibi ile 1-1 berabere kalarak haftayı bir puan ile kapatıp puanını 16’ya çıkardı. Şirinköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada goller uzatma dakikalarında geldi. Misafir takımın golünü 90. dakikada Yaren Sarıkaya, Horozkentspor’un golünü 90+5. dakikada Özge Tosun attı. İlk yarısında başa baş mücadelenin görüldüğü ikinci yarıda ise Denizli temsilcisi yeşil siyahlı takımın daha etkili olduğu karşılaşmayı çok sayıda futbol sever de izleyerek 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Karşılaşmayı değerlendiren Horozkentspor Teknik Sorumlusu Osman Kıraç, karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp çıktıklarına vurgu yaparak, “Aynı puana sahip iki takımın maçı oldu. Averajla biz ikinci sıradaydık onlar dördüncü sıradaydı. Son haftalarda yakaladığımız ivme vardı. Bunu devam ettirmek istedik. Ancak karşılaşma 1-1’lik sonuçla sona erdi” dedi.

“Maçın genelinde akıllı tercihler yapamadık”

Önemli pozisyonları iyi değerlendiremediklerini anlatan Osman Kıraç, “Girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremiyoruz. Her zaman söylediğim gibi. Mücadele ettiğimiz ligde iyi savunma yapmaya çalışarak veya duran toptan gol bulmaya çalışarak veya rakip takımı bozmak amacında olan takımlar var. Bizde ilk yarıda rakip takımın bu oyununa ayak uydurduk. Atabileceğimiz bir iki pozisyonda golü atamadık. Maçın genelinde akıllı tercihler yapamadık. İkinci yarı bir ara toparlandığımız bölümde girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik” şeklinde konuştu.

“Tam gol atacağımız sırada golü kalemizde gördük”

Önlerindeki maçlara daha iyi hazırlanıp güzel sonuçlar almak istediklerini dile getiren Kıraç, “Tekrar oyunda üstünlüğü ele aldık derken gereksiz bir geri pas ile topu kaptırdık ve golü kalemizde gördük. Tam gol atacağımız sırada golü kalemizde gördük. Arkasından hemen reaksiyon verdik ama biz o gol dakikasını daha evvel bulabilirdik. Girdiğimiz pozisyonlarda daha akıllı tercihler yapabilirdik. Maalesef sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldık. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanarak istediğimiz sonuçları elde etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.