Hormonlu spiralin (rahim içi araç-RİA), sadece hamileliği önlemekle kalmayıp, aynı zamanda birçok kadın hastalığının tedavisinde de etkin bir çözüm sunduğu bildirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Diğer spirallerden farklı olarak gebelik önleyici fonksiyonunun yanında bazı hastalıklara karşı koruma ve tedavide de kullanılıyor. Kadınlarda anormal kanama, rahim duvarı kalınlaşması, ağrılı regl dönemleri ve endometriozis gibi sağlık sorunlarıyla mücadelede de etkin çözümler sunuyor” dedi.

Hormonal RİA, salgıladığı progesteron hormonu ile rahim ağzındaki mukus tıkacı artırmakta ve tüplerin hareketliliğini azaltmaktadır. Bunlar sayesinde spermin yumurtaya ulaşmasını engelleyerek gebe kalmayı engellemektedir. Yumurtlamayı kısmen baskılamakta ve rahim duvarını inceltmektedir. Progestin hormonu içeren T şeklindeki spiraller, kadınlarda anormal kanama, rahim duvarı kalınlaşması, ağrılı regl dönemleri ve endometriozis gibi sağlık sorunlarıyla mücadelede de etkin çözümler sunarak tedaviye yardımcı oluyor. Kadınlar için büyük bir kolaylık sağlayan hormonlu spiral, yoğun kanama ve ağrıyı azaltarak yaşam kalitesini yükseltiyor. Uzmanlar, bu yöntemin son derece güvenilir olduğunu belirtiyor.

“Koruma gücü çok kuvvetli olan bir yöntemdir”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, hormonlu spirallerin 5-10 yıl kadar koruma sağladığını, risklerin oldukça düşük olduğunu, istenildiği zaman çıkarılmasının mümkün olduğunu belirterek, “Ultrasonografi gibi görüntüleme prosedürleri sırasında takip edilmesine imkan tanıyan malzemeden üretilen koruma gücü çok kuvvetli olan bir yöntemdir” dedi.

“Hekim tarafından yerleştirilmeli”

Hormonlu spirallerin, progestin hormonunu (levonorgestrel) vücuda salmayı sağlayan, hamileliği önlemek için rahim ağzında ki mukusu kalınlaştırıp, spermin yumurtaya ulaşarak döllenmesini engelleyen T şeklinde plastiğin rahim içine yerleştirildiğini belirten Kumru, bu işlemin mutlaka bir hekim tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“İstenildiği zaman takılabilir”

Selahattin Kumru, gebeliğin olmadığı süre içerisinde herhangi bir zamanda spiralin takılabileceğini belirterek, “Spiral takıldıktan sonra koruma başlayacaktır, ancak bir süre sonra yüksek ateş, şiddetli kanama, kötü kokulu akıntı, şiddetli karın/kasık ağrısı durumlarında mutlaka hekime başvurulması önemlidir” dedi.

“Sadece koruma değil tedavi de sağlar”

Prof. Dr. Selahattin Kumru, Hormonlu Spirallerin diğer spiral çeşitlerinden farklı olduğuna dikkat çekerek, “Diğer spirallerden farklı olarak gebelik önleyici fonksiyonunun yanında bazı hastalıklara karşı koruma ve tedavide de kullanılıyor. Kadınlarda anormal kanama, rahim duvarı kalınlaşması, ağrılı regl dönemleri ve endometriozis gibi sağlık sorunlarıyla mücadelede de etkin çözümler sunuyor” dedi.