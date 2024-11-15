Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, şiddetli yağış tahmini sebebiyle ziyarete kapatıldı.

Kastamonu’da binlerce turisti ağırlayan Pınarbaşı ilçesindeki Norma Kanyonu 3 gün boyunca ziyarete kapatıldı. Konu ile ilgili Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olması beklenen yoğun yağış beklentisi sebebiyle kanyonun ziyarete kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre 15 Kasım-16 Kasım-17 Kasım tarihlerinde bölgemizde şiddetli yağış görüleceğinden kanyon içerisinde herhangi bir aksaklık oluşmaması için Horma Kanyonu Yürüyüş Yolu bu tarihler arasında ziyarete kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.