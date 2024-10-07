Erzurum’un Horasan ilçesinde yaşanan su sıkıntısı ESKİ ekiplerinin zorlu çalışması sonucu giderildi.

Devlet Demir Yollarının bölgede yaptığı güçlendirme çalışmalarında hasar gören ana şebeke hattında devam eden çalışmalar tamamlanarak 4 mahalle ve ilçe merkezinde üç gündür yaşanan su sıkıntısı sonlandırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan ESKİ ekibinin yoğun çabaları sonucu ilçe merkezi ve 4 mahallede yaşanan su sıkıntısı sona erdi.

20 personel ile 20 metre 560’lık boru 25 metre 150’lik boru ile gelen su hattını 1 cisibi 1 ekskavatör ile beraber malze nakli için 3 araç ile yoğun bir şekilde çalışma yaptı. Bu arada arıza dağ kesiminde olduğu için elektrik ihtiyaçları jeneratör ile giderildi.