Yangınların çoğu zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiği, ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. İtfaiye erleri özellikle yangılara neden olabilecek kibrit, çakmak ve benzeri ateş kaynakları ile ocak, soba, elektrikle çalışan araç ve gereçlerden uzak durulması konusunda çocukları da bilgilendirdi.

Yangınların çoğu zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana geldiği, ateş ve ateş kaynaklarından uzak durmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. İtfaiye erleri özellikle yangılara neden olabilecek kibrit, çakmak ve benzeri ateş kaynakları ile ocak, soba, elektrikle çalışan araç ve gereçlerden uzak durulması konusunda çocukları da bilgilendirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Horasan İtfaiyesi şube Amiri Aydın Aykanat, 2022 yılı içerisinde yaşanan olaylarla ilgili olarak 240 yangın sel kaza vb olaya müdahale ettiklerini vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Horasan İtfaiye şube Amiri Aydın Aykanat, "Türk İtfaiye Teşkilatı’nın 308’inci yıldönümünü kutluyoruz. Onurlu bir mesleğin mensubu olmaktan son derece mutluyuz. Horasan ve ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece ve gündüz demeden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Erzurum itfaiye daire başkanımız Alparslan Gülakar’ın destekleri ile çalışmaya gayret ediyoruz. Ülkemiz genelinde afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımız için fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar itfaiyecilik mesleğine gönül vermiş olup şehit olan itfaiye şehitlerimizi rahmetle anarak, tüm çalışanlarımızın haftasını kutluyoruz" dedi.