Erzurum’un Horasan ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, fazla büyümeden söndürüldü.

Erzurum’un Horasan ilçesindeki boş arazide çıkan yangın, fazla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Horasan merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde bulunan boş arazideki ağaç ve otlardan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yükselen dumanların daha fazla büyümemesi ve çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma başlattı ve yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Su ile soğutma söndürme çalışması yapan ekipler, gerekli güvenliği sağladıktan sonra yangın mahallinden ayrıldı.