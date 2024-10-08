Artvin’in Hopa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda 6 lüks araç zarar gördü. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği bölgede site sakinleri yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İlçeye bağlı Ortahopa mahallesinde 120 hanenin yaşadığı bir sitenin arka yamacında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, sitenin otoparkında bulunan 6 araç ve bir motosiklete zarar verdi.

Maddi hasarın yaşandığı heyelanla ilgili konuşan site sakinlerinden Davut Bakır “Her yağmur sonrası site arkasında heyelan olacağını tahmin ediyorduk. Genelde diğer tarafa park etmeye çalışıyorduk. Fakat araç fazla otopark alanımız kısıtlı olduğu için mecbur kaldık. Sabah spordan geldim bir baktım arabamla birlikte yaklaşık 6 aracın heyelan altında kaldığını gördüm. Aynı zamanda sitenin trafosu da hasar gördü binamızda şuan elektrikte yok. Site yönetimi olarak konunun takipçisi olup gerekli hukuk mücadelemizi başlatacağız” dedi.

Heyelan sonrası hasar tespiti için AFAD ekipleri bölgede çalışmalara başladı.