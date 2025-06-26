Çay sezonunun başlamasıyla Artvin Hopa ilçesinde zehirli Kafkas engereği kaynaklı yılan sokmaları artarken, uzmanlar koruyucu giysi kullanımı ve doğru müdahale konusunda vatandaşları uyardı.

Artvin’in Hopa ilçesinde çay sezonunun başlamasıyla birlikte yılan sokması vakalarında artış yaşanırken, uzmanlar vatandaşları özellikle Kafkas (Hopa) engereği konusunda uyarılarda bulundu.

Bölgede endemik olarak yaşayan ve halk arasında "Hopa engereği" olarak bilinen zehirli yılan, çaylık alanlarda sıkça görülmeye başlandı. Hopa Devlet Hastanesi Uzman Doktoru Kürşat Gül, son iki yılda yılan sokması nedeniyle hayatını kaybeden vakaların olduğunu belirterek özellikle Mayıs-Eylül ayları arasında yılan sokmalarının arttığını söyledi. Gül, vatandaşların koruyucu kıyafet kullanması gerektiğini vurgulayarak çay bahçelerinde çalışanlara dizlere kadar uzanan kalın çizmeler, kalın kumaştan uzun pantolonlar ve kalın eldivenler giymelerini önerdi.

Yılan sokmalarında doğru bilinen yanlışlar

Yılan sokmalarında halk arasında doğru bilinen yanlışlara da değinen Dr. Gül, şu uyarılarda bulundu:

"Yara yeri kesinlikle kesilmemeli, kanatılmamalı, emilmemeli ve sıcak uygulanmamalıdır. Isırılan bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulmalı, mümkün olduğunca hareketsiz bırakılmalı ve 5-10 cm üzerinden hafif bir turnike uygulanabilir. En önemlisi hasta en kısa sürede acil servise ulaştırılmalıdır."

Uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşların ve çay sezonunda çalışanların bu kurallara uyarak hayatlarını riske atmadan çalışabileceklerini ifade etti.