Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 gündür mahsur kalan kalp hastası Ethem Topaloğlu ve eşi, Hopa Belediyesi ve HOPAK ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Hopa’nın Sundura Mahallesi Yeniyurt mevkiinde yaşayan Ethem Topaloğlu’nun evinin yolu kar nedeniyle kapandı. İlaçları biten adamın eşinin yardım talebi üzerine Hopa Belediyesi ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri harekete geçti. Bölgedeki kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulması nedeniyle yol açma çalışmaları hızla başlatıldı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle karla kapanan yolu açarken, HOPAK ekipleri ise yolun son 500 metresine kadar kar hedik ile yürüyerek kalp hastası Ethem Topaloğlu ve eşini evlerine ulaştı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla yol açılarak kalp hastası adam ve eşi sağlıklı bir şekilde ilçeye getirildi.

Sundura Mahallesi Muhtarı Mesut Çakır, kurtarma çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Ethem amcamızın ilaçları 8 gündür bitmişti. Yardım talebiyle belediye ve HOPAK ekiplerinden destek istedik. Ekiplerimiz, karla kapanan yolu açarak Ethem amcamızı sağ salim kurtardı. Şu anda ilaçları temin ediliyor" dedi. Çakır, Hopa Belediyesi ve HOPAK gönüllülerine teşekkür etti.