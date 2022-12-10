Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, muhalif medya patronu Jimmy Lai, dolandırıcılık suçundan yaklaşık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, muhalif medya patronu Jimmy Lai, dolandırıcılık suçundan yaklaşık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Konglu milyarder medya patronu Jimmy Lai, dolandırıcılık suçundan yaklaşık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. BBC’nin haberine göre, yargıç, ekimde yasa dışı ofis alanı kiralamaktan suçlu bulunan Lai’nin pişmanlık duymadığını söylediğini aktardı. Dolandırıcılık suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Lai’ye ayrıca, 2 milyon Hong Kong doları (257 bin dolar) para cezası verildi.

Ne olmuştu?

Cezaevindeki demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai’nin kurucusu olduğu muhalif Apple Daily gazetesinin genel merkezine 17 Haziran’da yerel saatle 07.30 sıralarında 500 polisle baskın düzenlenmiş ve ofisin tüm giriş-çıkışları kapatılmıştı. Operasyonun gazetenin "ulusal güvenlik yasasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düzenlendiği belirtilmişti. Bazı bilgisayarlara el konulmuş, yazı işleri müdürü ve diğer 4 yönetici ise evlerinde gözaltına alınmıştı. Apple Daily ile bağlantılı Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited ve AD internet Limited’e ait 2.32 milyon doların da dondurulduğu kaydedilmişti. Baskının ardından muhalif Apple Daily gazetesi kapatılmıştı.

Apple Daily gazetesinin sahibi Jimmy Lai, Hong Kong’un demokrasi yanlısı hareketinin en önde gelen destekçilerinden biri. Tiananmen olaylarını anmak için 2020’de düzenlenen etkinliklerdeki rolü nedeniyle aralık ayında hapse giren medya patronu, 14 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.