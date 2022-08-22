Denizli Honaz Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Denizli Honaz Belediyesi, ilçe genelinde yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Honaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocabaş Mahallesi Mermer ve Traverten Fabrikaları bölgesinde başlatılan çalışmalar ile özellikle mermer işletmelerinin lojistik anlamda yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunması amaçlanıyor. Mermer ve Traverten işletmelerinin yoğun olarak kullandığı ve kışın özellikle yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda 9 metre genişlikteki yollar yeniden düzenlenerek toplamda 53 bin metrekare sathi kaplama yapılacak. Gerçekleştirilen çalışmalar sonunda mermer ve traverten fabrikalarının lojistik anlamda yaşadığı sıkıntılarda büyük oranda giderilmiş olacak.

“Yolları ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz”

Çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi alan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçedeki yolların ve sokakların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Başkan Kepenek, “İlçemizdeki üst yapı, bakım-onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz birçok noktada çalışmalarını gerçekleştiriyor. İlçemizde önemli sanayi bölgeleri yer almakta. Bunlardan biri de mermer ve traverten işletmelerinin yer aldığı Kocabaş Mahallemiz Ballık Boğazına yakın bölgeler. Buralarda ki işletmelerin uzun zamandır yol düzenleme talepleri vardı. Honaz Belediyemiz ile Mermer ve Madenciler Derneği ile çözüm ortaklığı yaparak buradaki yolların yeniden düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. Çalışmalar tamamlandığında işletmeler için önemli bir yatırım olacak. Asfaltlamadan yol açmaya, bakım-onarımdan kaldırım işlemlerine kadar yaptığımız çalışmalar ile ilçemizdeki yolları ve sokakları daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Honazlı hemşerilerimiz ve Honaz’ımız çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.