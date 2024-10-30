Honaz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Rahvan At Yarışları düzenlendi. Kısa sürede düzenlenmesine rağmen yoğun katılımın gerçekleştiğini ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Hem kültürümüzü hem de Orta Asya’dan bugüne kadar atla mücadele ettiğimiz tarihi anları burada yaşatmış olacağız" dedi.

Honaz Belediyesi ve Honaz Kaymakamlığı iş birliğinde ilçede düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Rahvan At Yarışları düzenlendi. Etkinliğe, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, yarış ağası Hakan Işık, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda yarışlar öncesi öğrenciler tarafından hazırlanan Zeybek gösteri sahnelendi. Yarışlarda 2’li, 3’lü, 4’lü taylar, Taze Beşli, Deste, Küçük Orta, Büyük Orta, Baş Altı ve Baş kategorilerinde çok sayıda at ve binici büyük heyecanla yarıştı. Yarışların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

"Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Cumhuriyet’in yaşatılması için bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu kaydeden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Öncellikle Cumhuriyetimizin 101. yılı hepimize kutlu olsun. Bu ülke çok badireler atlattı ama bugüne kadar sapasağlam ayakta durdu ve hiçbir zamanda yıkılmayacaktır. Bu nedenle bizler ve bizlerden sonra gelen nesiller, Cumhuriyet’e sahip çıkması, Cumhuriyet’i ayakta tutması için bu etkinlikler çok önemli. Hem kültürümüzü hem de Orta Asya’dan bugüne kadar atla mücadele ettiğimiz tarihi anları burada yaşatmış olacağız. Çok gururluyum. Bu kadar katılımın olacağını düşünmüyordum. İnsanlarımız bu etkinlikleri özlemiş. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.