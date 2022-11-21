Honaz Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek ve çocuklar için yeni oyun alanları oluşturmak amacı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Honaz Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmek, güzelleştirmek ve çocuklar için yeni oyun alanları oluşturmak amacı ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Honaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm mahallelerde park ve yeşil alanlarda düzenleme ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Parklarda uzamış çimleri ve çalı türü bitkileri de biçip budayan görevli ekipler, özellikle boş arazi ve arsalarda bulunan ve yangın riski taşıyan kuru ot ve çalıları da iş makinesi yardımıyla biçerek temizliyor. Bu çalışmalar sayesinde; dinlenmek, temiz hava almak veya aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan park ve yeşil alanlar çok daha nezih ve temiz bir görünüme kavuşuyor.

“Hedefimiz daha yeşil bir Honaz”

İhtiyaç olan her bir mahallede yeni park alanları yapmakla birlikte mevcut parkları da program halinde yenilediklerini anlatan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz daha yeşil bir Honaz için yaptıkları çalışmalar çerçevesinde kentteki yeşil alanlarda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çalışmalarda, halkın ortak kullanımına açık tüm alanların temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getiriyoruz, doğaya zarar vermeden çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz daha yeşil bir Honaz’ı halkımızla buluşturmak” dedi.