Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Kitap Kafe, ilçede her yaştan öğrenci ve vatandaşın ilgisini çekiyor.

Göreve başladığı 2019 yılından itibaren gerçekleştirdiği projeler ile ilçeyi; bilgi, paylaşma, sağlık, dayanışma ve fırsat eşitliğinin adaleti ile donatan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in, kente ve topluma en büyük armağanlarından biri Kitap Kafe oldu.

Bilgiye kıymet veren ve onun zenginliği ile büyük hayaller kuran öğrenciler; birçok sorunla mücadele etmek zorunda kalıyor. Sınavlara hazırlık kursları ve özel ders ücretleri oldukça yüksek, kitap satın almak da ekonomik açıdan eskisi kadar kolay değil. Bu problemlerin hepsini tek bir proje ile çözen Başkan Kepenek, geçtiğimiz Mayıs ayında Kitap Kafe’nin açılış kurdelesini kesti.

Çocukların ve gençlerin ilgi odağı oldu

Çocuk kitaplarından dünya klasiklerine yüzlerce kitabın yer aldığı kütüphanesi, bilgisayarları, nezih ortamı ve çeşitli ikramlar ile kitap okumak ve bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşın Honaz’da ki adresi Kitap Kafe oldu.

Çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi gören Kitap Kafe; kitap okumak, araştırma yapmak, hatta zihnini ve bedenini kitapların ayrıcalıklı dünyasında tazelemek isteyen her yaştan vatandaşında uğrak yeri oldu. Kitap Kafe’de görevli alanında uzman öğretmenler ve rehber hocalar tarafından da haftanın her günü ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ders tekrarı, sınavlara hazırlık, yaprak testler gibi uygulamalarda ücretsiz olarak veriliyor.

“Öğrencilerimiz için önemli bir hizmet”

Öğrenciler için keyifli, konforlu ve sıcak bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, şunları söyledi:

“Öğrencilik yıllarımda sıklıkla kitaba ve bilgiye ulaşmakta güçlük yaşıyordum. Sadece ben değil maddi geliri iyi olmayan birçok arkadaşım da bu sorunla mücadele etmek zorunda kalıyordu. Bu konuda yaşadığım hiçbir sorunu gençlere yaşatmamak için kendime söz vermiştim. Bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürmenin sevinci ve gururu içerisindeyiz. İlçemizde büyük bir eksiklik vardı. Az ileride bir Sağlıklı Yaşam Merkezi kurduk. Bugüne kadar 1350 kişi merkezimizden yararlandı. Yetmez, diyerek birde kitap kafe açalım dedik. Vatandaşlarımızdan, öğrencilerimizden büyük ilgi gördü. Okul dönemlerinde ders çalışmak, test yapmak için gelen öğrencilerimizin yanında sessiz ve nezih bir ortamda kitap okumak güzel zaman geçirmek isteyen vatandaşlarımızın da uğrak yeri oldu. Bu önemli hizmeti hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Her bir yeterlilik öğrencilerimizi bir adım öne geçirecekse bizim de sosyal belediyeciliği kendisine şiar edinmiş bir Belediye olarak yarışmaya girecek gençleri hazırlamamız gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerimize burada yaprak testler, Türkiye geneli deneme, il geneli deneme sınavları öğrenme eksikliklerini gidermek için her gün birer öğretmen ve danışabilecekleri rehberlik hocalarımız yardımcı oluyor. Bizim gençlerimiz çok zeki, bizim gençlerimiz çok başarılı. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurarken gençlerimize emanet etmişti. Hepimiz genç olduk ve bugün ülkemiz için hizmet ediyoruz. Şimdi sıra sizlerde.”