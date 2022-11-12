Honaz Belediyesi Kocabaş Gündüz Çocuk Bakımevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Honaz Belediyesi Kocabaş Gündüz Çocuk Bakımevinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in ilçedeki önemli projelerinden birisi olan ve Kocabaş Mahallesi Ankara Yolu Üzeri Park Cami yanında yapımına başlanan ve hayırsever aile Hacı Feriştah-Hacı Mehmet Ali Sorkun’un ismi verilen Gündüz Çocuk Bakımevi temel atma törenine meclis üyeleri, muhtarlar, hayırsever ailenin bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Eğitim konusunu hep en önde tuttuk"

Temel atma töreni öncesi konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Biz göreve geldiğimizden beri sosyal belediyecilik anlayışını Honaz’a göstermek için ekibimle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eğitim konusunu hep en önde tuttuk. Bu anlamda tüm eğitim kurumlarımıza her türlü desteği verdik. 2021 yılında Kızılyer Mahallemizde ilk olarak modern bir gündüz çocuk bakımevini hizmete koyduk. İkincisini de bugün Kocabaş’ta temelini atarak kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediyemiz İmar Müdürlüğünün teknik ekiplerinin emekleriyle projesini hazırladığımız ve hayırsever Sorkun ailemizin de büyük destekleri ile geleceğimizin teminatı çocuklara hizmet vermesi ve tabii ki annelerin hayatlarını da kolaylaştıracak bir projenin temelini atıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Kepenek göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirilen çalışma ve projelerden de söz ederken 2023 yılında da Honaz halkı ile çok güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından butona basılarak ilk harç atılırken, yüklenici firma yetkilileri yapılacak çalışma ile ilgili Başkan Kepenek ve diğer protokol üyelerine bilgi verdi.