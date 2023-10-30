Honaz Belediyesi ve Köy-Koop iş birliği ile aracılar aradan kaldıracak ve Honaz’ın önemli üretimi olan cennet hurması, İstanbul Bayrampaşa’da Köy Koop’un halinde satışa sunulacak.

Aracıların aradan kalkması ile üreticinin nefes almasını sağlayacak proje öncesi Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Köy-Koop Bölge Başkanı Mehmet Varol, Honaz Üretici Birliği Başkanı Kadir Öncan, Köy-Koop Müdürü Tolga Tanrıverdi ve Dış Ticaretten Sorumlu Murat Ünsal Güney, Honaz’da bir araya gelerek yerinde inceleme ve tespitlerde bulundu.

Meyve üretiminde marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Honaz’da, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Köy-Koop Bölge Başkanı Mehmet Varol, Honaz Üretici Birliği Başkanı Kadir Öncan, Köy-Koop Müdürü Tolga Tanrıverdi ve Dış Ticaretten Sorumlu Murat Ünsal Güney iş birliği için bir araya geldi. Ekip, yerinde incelemelerini gerçekleştirdi ve tespitlerde bulundu.

Üretici nefes alacak

Honaz’da cennet hurması sezonunun yaklaştığı bu günlerde, büyük uğraşlarla gerçekleştirilen üretim sonrasında tüketiciye aracısız ürün temini üreticinin rahat nefes almasını sağlayacak. Honaz Üretici Birliği aracılığıyla değerinde alınarak İstanbul Bayrampaşa’da Köy-Koop’un Hal’inde satışa sunulacak. En geç 3 gün içerisinde bedeli üreticinin hesabına ödenecek.