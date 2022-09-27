Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Honaz ilçesinin Akbaş Mahallesi’ne kazandıracağı içme suyu deposunda sona gelindi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Honaz ilçesinin Akbaş Mahallesi’ne kazandıracağı içme suyu deposunda sona gelindi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesinin Akbaş Mahallesi’nde yeni içme suyu deposu yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü bir süre önce Akbaş Mahallesi’nde yaptığı incelemede mevcut içme suyu deposunun uzun yıllardır hizmet verdiğini ve günümüz ihtiyaçlarını artık karşılamadığını belirledi. Bu çerçevede Akbaş Mahallesi’nde ömrünü tamamlamış içme suyu deposu yerine yeni sistemlerle donatılmış 1 adet 300 metreküplük modern içme suyu deposu inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Tamamlanma aşamasına getirilen proje ile mahalle sakinlerinin kısa süre sonra modern bir içme suyu deposuna kavuşacağı belirtildi.