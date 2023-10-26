Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu (MYO) İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Honaz MYO Konferans Salonunda bölüm öğrencilerine yönelik “Mesleğe Adım ve İş Yaşamı için Kişisel Koruyucu Donanımlar” konulu bir konferans düzenledi.

Kişisel Koruyucu Donanımlar Uzmanı ve Eğitimci Erkan Altun’un konuk konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Okul Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri ile öğretim üyeleri katıldı. İki oturumda gerçekleşen konferansın ilk oturumunda öğrencilerin iş hayatının ilk adımlarında dikkat etmesi gereken hususlar, iş başvuruları süreci ve sağlık/güvenlik için işyerlerinde kullanılması gereken giysiler ve koruyucu malzemeler anlatıldı. İkinci oturumda ise İSG programı öğrencileri arasında iki grup oluşturularak ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

İş ayakkabısı, koruyucu gözlükler, kulaklıklar, maskeler, kesilmez eldivenler, baretler ve bunların önemi hakkında bilgilendirmenin yapıldığı konferansta eğitimci Erkan Altun, iş yerlerinde risklere karşı korunmak için kişisel koruyucu donanımların büyük önemi olduğunu söyledi. Öğrenci gruplarına yönelik yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soruların hazırlandığı bilgi yarışmasında kazanan öğrencilere ödüllerini İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Necla İrem İri ve programın öğretim elemanları tarafından verildi. Etkinlik sonunda eğitimci Hakan Altun’a Honaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz tarafından teşekkür belgesi verildi.