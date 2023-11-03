DENİZLİ(İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Honaz MYO öğrencileri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kariyer Expo 2023 İstihdam Fuarına katıldı.

Avrupa Birliği İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi çerçevesince hazırlanan Denizli OSB Kariyer Expo 2023 İstihdam fuarına Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Honaz MYO öğrencileri katıldı. “Türkiye Yüzyılında İstihdam’da İş Birliği” ana temalı Denizli Kariyer Expo 2023 Fuarı’na, öğrenciler, sosyal ortaklar, iş arayanlar ve işverenler katıldı. Honaz MYO öğrencileri ve öğretim elemanları da fuara katılım sağlayarak, bilgi alışverişinde bulunma ve iş birlikleri geliştirme imkanı buldu. Honaz MYO öğrencileri, işyeri stajı için işverenlerle birebir görüşme fırsatlarının yanında, Denizli’de kurumsal olarak faaliyette bulunan firmaların insan kaynakları departmanlarında görev alan kişilerin fuar programındaki konferanslarına katılabilme fırsatı buldular. İnsan kaynakları profesyonelleri ile tanışabilme fırsatını da yakaladılar.

Honaz MYO Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, öğrencileri işverenlerle buluşturan Denizli Kariyer Expo 2023 fuarının organizasyonu için İl Müdürü Fatih Işık’a ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Taş’a teşekkür ederek, verimli bir fuar geçmesini temenni ettiğini belirtti.