Honaz eski Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu’nun yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki amcasının oğlu Himmet Devecioğlu vefat etti.

Honaz eski Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu’nun yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki amcasının oğlu Himmet Devecioğlu vefat etti.

Aniden rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşarak 3 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Himmet Devecioğlu (48), sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Himmet Devecioğlu’nun ölüm haberini amcaoğlu Honaz eski Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Himmet Devecioğlu’nun ölüm haberi başta ailesi, akrabaları ve sevenlerini yasa boğdu.

Devecioğlu’nun tekel bayisinden aldığı alkol sonrası zehirlendiği iddia edildi. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenilen Devecioğlu’nun cansız bedeni, Honaz Çarşı Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Honaz Mezarlığı’ndan toprağa verilecek.