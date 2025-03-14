Honaz Belediyesi ilçede tarımı faaliyetlerini geliştirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bağarası Mevkiinde gerçekleştirilen 5.etap sondaj çalışmasında 185 metreden su çıkarımı sağlandı. Yeni su kaynağı ilçede tarım sulamasına katkı sağlayacak.

Honaz Belediyesi, ilçenin kalkınmasına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyor. Tarım alanında attığı adımlarla adından söz ettiren Honaz Belediyesi, bu kez tarımsal sulama alanında da ilçeye katkı sağlayacak sulama projesini hayata geçirdi. İlçede Bağarası mevki olarak bilinen bölgede gerçekleştirilen 5. etap sondaj çalışmasında mutlu sona ulaşıldı.

Gerçekleştirilen sondaj çalışmasında 185 metreden su çıkarımı sağlandı. Saniyede 20 litre su kaynağı sağlayan kuyu, Bağarası mevkiinde damlama, sulama hattına destek olacak. Su kaynağının kısa sürede hizmete uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

"Honaz’ımıza hayırlı olsun"

Başarı ile tamamlanan sondaj çalışmasını değerlendiren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Honaz Belediyemizin Bağarası mevkii 5. etap sondaj çalışmamızda mutlu sona ulaştık, suyumuza kavuştuk. Tarımsal sulamada kullanacağımız suyumuz üreticilerimizin yüzünü güldürecek, memleketimizin bereketine bereket katacak. Honaz’ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.