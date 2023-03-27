Honaz Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen mahalle iftarlarının ilki, Kocabaş Mahallesi’nde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kocabaş Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen iftar programına CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, önceki il Başkanı ve milletvekili aday adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Deva Partisi İl Başkanı Bekir Kırar, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mustafa Çelik, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Çaybaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve Kocabaş Mahallesi sakinleri katıldı.

Binlerce kişinin oruç açtığı iftar programında Başkan Kepenek, masaları tek tek gezerek mahalle sakinleriyle sohbet etti.

“Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşıyoruz”

Mahalle iftarları ile Ramazan ayının ruhunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Gelenekselleşen mahalle iftarlarımızın ilkinde siz değerli Kocabaşlı hemşehrilerimiz ile bir arada olmak çalışma arkadaşlarım ve benim için büyük bir mutluluk ve onur verici. Ramazan ayının ülkemize sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirsin. Ramazan ayında mahalle iftarlarımız sizlerle birlikte devam edecek. Bu dostluğu, Ramazan ayının o birleştirici ruhunu mahallelerimizde yaşatmaya çalışıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde düzenleyeceğimiz etkinliklerde de bir arada olmayı diliyorum. Oruçlarınız kabul olsun” dedi.

“Bu birliktelik hep sürsün”

Mübarek Ramazan Ayı’nın güzelliklerini bir arada yaşamanın önemine değinen CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum; “ Bu güzel ortamda aynı sofrada vatandaşlarımız ile birlikteyiz. Ramazan ayının bütün Kocabaşlı, Honazlı hemşehrilerime hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinliğin hazırlanmasında emeği olan, sizlerle bizi bir araya getiren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’e de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından başlayan Ramazan eğlencelerinde ise semazen gösterileri, tasavvuf musikisi ve Karagöz Hacivat gölge oyunları özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Kocabaşlı vatandaşlar, büyük beğeni ile izledikleri eğlenceler için Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’e teşekkür etti.