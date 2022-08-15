Denizli Honaz Belediyesi, ‘Aşure Günü’ etkinliği çerçevesinde Dereçiftlik Mahallesi’nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Denizli Honaz Belediyesi, ‘Aşure Günü’ etkinliği çerçevesinde Dereçiftlik Mahallesi’nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Honaz Belediyesi’nin Muharrem ayı vesilesiyle düzenlemiş olduğu etkinlikte Dereçiftlik Mahalle Meydanında Bin 500 kişilik aşure pişirildi. Başkan Yüksel Kepenek servis masasının başına geçerek vatandaşlara aşure ikramı yaptı ve afiyet olsun dileklerinde bulundu. Honaz Kaymakamı Hamit Genç, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçe daire amirlerinin ve muhtarlarında katılım sağladığı birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu etkinliğe vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

“Dayanışmanın simgesi”

Muharrem ayı ve Aşure Günün dayanışma, bereket, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu söyleyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Dayanışma ve bereketin, birlik beraberliğin simgesi olan Muharrem Ayı ve Aşure Günü’nde Dereçiftlik Mahallemiz meydanında belediyemizce aşure pişirerek vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimi sunuyor, bolluk ve bereketin yuvalarından eksik olmamasını temenni ediyorum. Allah hayrımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. Aşure Günü’müz mübarek olsun” dedi.

Aşurenin bir kısmı Dereçiftlik Mahalle Meydanı’nda ikram edilirken, bir kısmı da çevre mahallelerdeki vatandaşlara dağıtıldı. Aşure ikramından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Belediye Başkanı Kepenek’e teşekkür etti.