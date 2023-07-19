DENİZLİ (İHA) – Denizli’de üst yapı çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Honaz Belediyesi, duvarı yıkılan vatandaşım imdadına yetişti.

Honaz Belediyesi, doğalgaz hattı döşeme işleri tamamlanan Hisar Mahalle sokaklarında düzenleme ve asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Üst yapı çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Honaz Belediyesi, Haydar Mahallesi Hafız Ahmet Erşan Sokakta yaşanan olayda, duvarı yıkılan vatandaşım imdadına yetişti. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’in talimatıyla yıkılan duvarın moloz temizlemesi anında yapıldı. Belediye ekiplerinin vatandaşın sorununa anında müdahale etmesi, Honaz halkı tarafından taktirle karşılandı.

Hisar Mahalle sokaklarında devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde takip eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek’e teşekkür eden Mahalle Muhtarı Saim İncekara, “Tamamen Honaz Belediyemiz imkanları, iş makineleri ve personelimizin gayretleri ile doğalgaz hattı döşeme işleri tamamlanan Hisar Mahallemiz sokaklarında düzenleme ve asfalt yama çalışmalarımız devam ediyor. Daha güzel bir Honaz için çalışan Belediye Başkanımız Yüksek Kepenek ve Belediye ekiplerine teşekkür ederiz” dedi.