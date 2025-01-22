DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Honaz Belediyesi ekipleri, üreticilerden gelen talepler üzerine Kaklık Mahallesi’ndeki arazi yollarında bakım çalışması başlattı.

Kaklık Mahallesi’nde başlatılan arazi yolu bakım çalışmalarını yerinde takip eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Kaklık Mahallemizde belediyemiz ekiplerince yapılan arazi yolu düzenleme çalışmalarımıza başladık. Çiftçilerimizin tarım faaliyetlerini desteklemek, tarım alanlarına ulaşımını kolaylaştırmak, ürünlerine daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.