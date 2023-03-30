Honaz Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği Mahalle iftarı programına hız kesmeden devam ediyor. Gürlek Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine yüzlerce vatandaş ve çocuk katılım sağladı.

Honaz Belediyesi Mahalle İftarı programını Gürlek Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde çocuklar Honaz Belediyesi’nin organizasyonlarıyla düzenlenen farklı etkinliklerde doyasıya eğlendi. Programa Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik, DEVA Partisi Honaz İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve Gürlek halkı katıldı.

Soğuk hava şartlarına rağmen geleneği bozmayan Honaz Belediyesi, Gürlek Mahallesi’nde Pazar yerinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için pazaryerinin etrafını kapatarak, ısıtıcılar yerleştirdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı iftar yemeğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

“Çocukları gülümserken görmek gururlandırıyor.”

İftar sonrası açıklama yapan Başkan Kepenek, “Kurduğumuz bu bereketli ve güzel sofrada vatandaşlarımız ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Ayı’nın getirdiği huzuru bugün Gürlek Mahalle’mizdeki vatandaşlarımız ile hep beraber idrak ettik. Mahalle İftarı Programı’mıza Ramazan Ayı boyunca hız kesmeden devam edeceğiz. Çocuklarımızı gülümserken görmek bizleri gururlandırıyor. Hem çocuklarımız hem de aileleri için düzenlediğimiz programımız Perşembe günü Ovacık Mahalle’mizde devam edecek. Bu etkinliğin hazırlanmasında emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından başlayan ramazan eğlencelerinde Semazen gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu ile tahta bacak ve palyaço gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gürlek halkı, büyük beğeni ile izledikleri eğlenceler için Başkan Kepenek’e teşekkür etti.