Honaz Belediyesi, ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan ’Kitap Kafe’yi yoğun katılımla faaliyete geçirerek örnek bir projeye daha imza attı.

Honaz Belediyesi, gençlerin hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. Sosyal Belediyeciliğin örneklerini göstermeye devam eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ilçeye kazandırdığı ’Kitap Kafe’nin açılışını ilçe merkezinde Afşinbey Mahallesi’nde yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. Kitap Kafe’nin açılışına muhtarlar, meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

“Sınava girecek öğrencilere her türlü destek verilecek”

Öğrenciler için keyifli, konforlu ve sıcak bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kitap Kafe’nin içeriği hakkında bilgiler paylaştı. Başkan Kepenek açılış konuşmasında, “Bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürmenin sevinci ve gururu içerisindeyiz. İlçemizde büyük bir eksiklik vardı. Az ileride bir Sağlıklı Yaşam Merkezi kurduk. Bugüne kadar 1027 kişiyi sağlığına kavuşturduk. Yetmez, diyerek birde kitap kafe açalım dedik. Burada okuma ihtiyacımızı karşılayacağız ama tabii ki yetmiyor. Artık dönemimiz yarışma dönemi. Maalesef yarışma sınavları çok acımasız şekilde karşımıza çıkıyor. Gençlerimiz, yaklaşık 3 bin 500 kişiyi bazen 5 bin kişiyi ekarte edebildikleri ve geride bıraktıkları bir sınav sürecini yaşıyor. Keşke olmasa ama şu an da uygulamada olan bu. Liselere giriş sınavı, üniversitelere giriş sınavı, dikey geçiş sınavı, kamu personeli seçme sınavı gibi onlarca merkezi sınav yapılıyor. Bu sınavlarda ünlü İnsan Gücü Planlamacısı Muharrem Vural şöyle diyor. ‘Her bir belge her bir yeterlilik sizi bir adım öne getirir’ Her bir yeterlilik öğrencilerimizi bir adım öne geçirecekse bizim de sosyal belediyeciliği kendisine şiar edinmiş bir Belediye olarak yarışmaya girecek gençleri hazırlamamız gerekiyor. Bu nedenle öğrencilerimize burada yaprak testler, Türkiye geneli deneme, il geneli deneme sınavları öğrenme eksikliklerini gidermek için her gün birer öğretmen ve danışabilecekleri rehberlik hocalarımız yardımcı olacak” dedi.

“Öğrenciler Kitap Kafe’de keyifli zamanlar geçirecek”

Bir eğitimci olarak öğrencilerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğine işaret eden Başkan Kepenek, “Burada aynı zamanda keyif içerisinde kahvenizi çayınızı, lattenizi yudumlayabileceksiniz. Burada keyifli zamanlar geçireceksiniz. Öğrenci kendisini iyi hissediyorsa sorun çözme ve soru çözme becerisini geliştirebiliyorsa, yarıştığı çocuklarla da kolaylıkla baş edebilir. Bizim gençlerimiz çok zeki, bizim gençlerimiz çok başarılı. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurarken gençlerimize emanet etmişti. Hepimiz genç olduk ve bugün ülkemiz için hizmet ediyoruz. Şimdi sıra sizlerde. Sizlere hazırladığımız bu ortamda gece gündüz emek harcayan Mustafa Bayrak ve Mustafa Avcı başkanlarımıza, müdürümüze ve tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Törende katılımcılara ikramlar yapıldı.