Denizli’de Honaz Belediyesi kendi arazilerinde ata tohumlarından yetiştirdiği domatesleri hasat ederek, halka ücretsiz dağıttı.

Denizli’de Honaz Belediyesi kendi arazilerinde ata tohumlarından yetiştirdiği domatesleri hasat ederek, halka ücretsiz dağıttı.

Honaz Belediyesi Kapalı Pazaryeri Halkla İlişkiler Birimi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Bayrak, yerel üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek Belediyeye ait yaklaşık 10 bin metrekarelik arazide üretilen Ata Tohumu domatesleri Honaz halkı ile paylaştıklarını söyledi. Başkan Kepenek; “Pandemi sürecinde yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu ve yüzümüzü toprağa dönmemiz gerektiğini daha iyi anladık. Bugün sizlerle bu güzelliği paylaşmaktan çok mutluyuz, gururluyuz. Kendi arazimiz de tamamen kendi imkânlarımızla yüzde yüz yerli Ata Tohumundan ürettiğimiz domatesleri yerel üreticilerimize, halkımıza dağıttık. Bundan daha güzel bir mutluluk olabilir mi?” dedi.

300 kilogram domates dağıtıldı

Başkan Kepenek, Honaz Belediyesi olarak yerel üretime ve üreticiye desteklerine devam ettirdiklerini belirterek, “Bir tarım kenti olan ilimizde, Honazımızda çok özel çalışmalar oluyor. Biz de Honaz Belediyesi olarak Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturduğumuz Yerel Tohum Merkezi birimi ile tarıma yönelik farkındalık oluşturan çalışmalarda bulunuyoruz. Gerek ilçemizdeki vatandaşlarımızdan, kırsal kesimdeki teyzelerimizden, abilerimizden sandıklarında, tülbentlerinde sakladıkları tohumlardan alarak, gerekse ülkemizin çeşitli illerinden, belediyelerden tohum takas şenlikleri aracılığıyla Ata Tohumlarını elde ederek mahsullerin genlerine göre fide yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz fidelerin büyük kısmını vatandaşlarımızla paylaştık. Üretim çalışmalarımız için seralar kurduk. Belediyeye ait 10 dönümlük arazimizde yerli domates, biber, patlıcan gibi ürünler yetiştirdik. Şuan o ürünlerimizden hasat ettiğimiz ilk bölüm olan yaklaşık 300 kilogram domatesleri halkımızla paylaştık. Üretim çeşitliliğimiz devam edecek. Yerel tohumu desteklemeye, üretenin, üreticinin yanın olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.