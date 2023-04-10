Honaz Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği Mahalle İftarı programlarına hız kesmeden devam ediyor. Honaz Belediyesi’nin çeşitli etkinliklerle organize ettiği Mahalle İftarı programı Kaklık Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde birlik ve beraberlik teması esas alındı.

Honaz Belediyesi her yıl düzenlediği Mahalle İftarı programına Kaklık Mahallesi’nde devam etti. Binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşen iftar yemeğinde Başkan Kepenek, “Halil İbrahim Soframızda değerli Kaklık Mahalle sakinlerimiz ile birlikte orucumuzu açmanın huzurunu yaşadık. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin” dedi.

Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine Honaz Kaymakam Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, CHP Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik, MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı, DEVA Partisi Honaz İlçe Başkanı Mustafa Sarıkaya, Honaz Belediye Meclis Üyesi Mustafa Buran ve Hasan Hüseyin Çalışkan, Kaklık Mahalle Muhtarı Murat Tuğlu Katılım sağladı.

Başkan Kepenek, sahneden Kaklık Mahalle Muhtarı Murat Tuğlu’ya mahalleye doğalgaz gelmesinde büyük emek verdiği için teşekkürlerini iletti. Ramazan Ayı boyunca Mahalle İftarı programına devam eden Honaz Belediye Başkanı Kepenek vatandaşların gönüllerini fethederek hayır duasını alıyor. Başkan Kepenek iftar sonrası yaptığı açıklamada, “Bizler her zaman vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Mahalle İftarı geleneğimizi bozmadan devam ettirmeye çalışıyoruz. Yüce Allah tüm vatandaşlarımızın tutmuş olduğu oruçları, ibadetleri kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Ramazan Ayı birlik, beraberlik ve dayanışmanın ayıdır. Bu mübarek ayda el ele vermek ve tüm zorlukları aşmak için veren elin alan eli görmediği bir sistemle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Bizim amacımız olabildiğince çok insanımıza dokunmak ve hayır dualarını almak” şeklinde konuştu.

İftar organizasyonu sonrasında çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Organizasyon semazen gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu ile tahta bacak ve palyaço gösterileri özellikle çocuklar tarafından büyük ilgi ile izlendi. Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kaklık mahalle sakinleri, büyük beğeni ile izledikleri eğlenceler için Honaz Belediye Başkanı Kepenek’e teşekkürlerini iletti.