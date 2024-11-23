Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediye ekiplerinin yoğun kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, kar yağışının devam ettiği bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Kepenek, yaptığı açıklama ; "İlçemiz Yukarıdağdere, Akbaş, Karaçay ve Aydınlar mahallemizde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz ve ekipmanlarımız ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından etkin bir mücadele gerçekleştirilmektedir. Kolaylıklar dilerim" dedi