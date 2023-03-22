DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçe merkezi ve bağlı 22 mahalledeki tüm cami ve mescitlerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmasını tamamladı.

Yıl boyunca periyodik olarak cami ve mescitlerde temizlik çalışmaları sürdüren Honaz Belediyesi, vatandaşların Ramazan’da ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için ilçe merkezi ve bağlı 22 mahallede bulunan cami ve mescitlerde detaylı temizlik çalışması yaptı. Halı, kapı, cam, kitaplık, avizeler ve ayakkabılıkları titizlikle temizleyen ekipler, camilerin lavaboları ve abdesthanelerini de dezenfekte ederek eksikliklerini giderdi.

Ramazan ayı nedeniyle ibadethanelerde hummalı bir çalışma yaptıklarını belirten CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal belediyecilik alanında yaptıkları faaliyet ve çalışmaların toplumun bütün kesimlerini kapsadığını söyledi. Cami ve ibadethanelerin temizliği noktasında çok hassas olduklarını belirten Başkan Kepenek, “Honaz’ımızda bulunan tüm ibadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. İlçe merkezi ve bağlı 22 mahallemizde bulunan tüm cami ve ibadethanelerin temizlikleri tamamlayarak, Ramazan ayında vatandaşlarımızın ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri için hazır hale getirdik. Ramazan ayının tüm İslam alimine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.