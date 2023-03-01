Honaz Belediyesi ile özel bir diş polikliniği arasında, belediye personelleri ve ailelerinin diş tedavilerinde indirim yapılması için protokol yapıldı.

Honaz Belediyesi ile özel bir diş polikliniği arasında, belediye personelleri ve ailelerinin diş tedavilerinde indirim yapılması için protokol yapıldı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile Ünlü Akademi Diş Polikliniği Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Oğuzhan Ünlü arasında yapılan anlaşma tüm belediye personellerini kapsıyor.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, personele yönelik sağlık hizmetlerine bir yenisi daha ekleyerek Ünlü Akademi Diş Polikliniği ile protokol imzaladı.

Diş sağlığında örnek protokol

Yapılan protokole göre, Honaz Belediyesi’nde çalışan tüm personeller ağız ve diş taramasını, 3 boyutlu tomografi çekimini, muayeneyi, teşhis ve tedavi planlamasını, röntgen çekimlerini ücretsiz yaptırabilecek. Belediye personelleri, geri kalan dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, diş taşı temizliğin, implant, gömülü diş operasyonu ve ortodontik tedavi gibi tüm işlemlerden ise yüzde 30 indirim alacak.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ağız ve diş sağlığını çok önemsediklerinin altını çizerek, poliklinik sahibi Oğuzhan Ünlü’ye teşekkür etti. Protokolün tüm personellerine hayırlı olmasını dileyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, şunları kaydetti:

“Personelimize ve personelimizin sağlığına her zaman önem veriyoruz. Biz mümkün olduğunca personelimize zaten rutin olarak sağlık taraması yaptırıyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor. Bugün Ünlü Akademi Diş Polikliniği ile bir protokol imzaladık. Burada personellerimiz indirimli bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanacak. Artık hastane masrafına daha az ücret ödeyecekler. Bu indirim aile bütçelerine de katkı sağlayacak. Hayırlı olsun" dedi.

Diş Hekimi Oğuzhan Ünlü ise söz konusu protokolün kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, Başkan Kepenek’e teşekkür etti.