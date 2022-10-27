Denizli’de, Honaz Belediyesi tarafından bir süre önce düzenlenen maaş ve promosyon ihalesinde 15 bin 100 TL ile en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan kamu bankası ile belediye arasında protokol imzalandı.

Denizli’de, Honaz Belediyesi tarafından bir süre önce düzenlenen maaş ve promosyon ihalesinde 15 bin 100 TL ile en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan kamu bankası ile belediye arasında protokol imzalandı.

Başkanlık makamında düzenlenen törende Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile kamu bankası ile söz konusu protokole ilişkin hazırlanan evrakları imzaladı. İmza töreninde Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı da hazır bulundu.

Belediye personeline 15 Bin 100 TL promosyon

Honaz Belediyesinde görev yapan memur, sözleşmeli memur, kadrolu işçi ve şirket personeli olmak üzere tüm personelin maaşlarının 3 yıl süreyle yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen ihaleyi, 15 bin 100 TL ile en yüksek teklifi veren kamu bankası kazanmıştı. Banka ihale sözleşmesine göre 2022-2025 yıllarını içeren yeni maaş anlaşması çerçevesinde belediye personellerine ödenecek ilk maaş ile birlikte tek seferde 15 bin 100 TL promosyon ödemesi yapacak. Başkan Kepenek imza töreninin ardından yaptığı açıklamada verilecek promosyonun personel için hayırlı olmasını diledi.

Belediye tarafından 2021 yılında yapılan maaş ve promosyon ihalesinin, enflasyon şartları nedeniyle feshedilip yeni bir promosyon ihalesi düzenlendiğini ifade eden Kepenek şunları kaydetti; “Belediyemizde görevli tüm personelimiz için düzenlediğimiz banka promosyonu ihalemiz hayırlı olsun. Daha önce imzaladığımız sözleşme feshedildi, günün koşullarına uygun olarak yapılan yeni ihale sonucunda bu ücret 15 bin 100 liraya kadar çıktı. Belediyemizde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza ekonomik yönden bir destekte daha bulunmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. Her biri bizim ayrı bir değer taşıyan personellerimizi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini sonuçlandırmış olduk. Personelimizin yüzünü güldüren yeni ihalenin ve protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum”