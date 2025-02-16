Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediyenin mali durumuna ilişkin tabloyu pankart hazırlatarak belediye binasına astı. Belediyenin mali durumunu vatandaşlarla paylaşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Vatandaşlarımızın zor şartlarda bizlere ödediği her bir kuruşun nereye ve nasıl harcandığını bilmeleri gerekiyor" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, belediyenin anlık mali durum tablosunu pankart yaptırarak belediyeye astı. Asılan tabloda 26 milyon 954 bin 217 TL bankalarda birikmiş parası olan Honaz Belediyesinin sadece firmalara 6 milyon 407 bin 586 TL’den başka borcunun olması dikkat çekti. Belediyenin alacak kaleminde ise 11 milyon 537 bin liralık alacak yer aldı. Belediyenin mali durumunu geleneksel her yılsonunda vatandaşlarla paylaşan Honaz Belediye Başkanı Kepenek mali tabloyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana geleneksel olarak mali tablomuzu halkımızla paylaşıyoruz. Astığımız bu tablodan da anlaşılacağı belediyemizin hiçbir borcu yok. Hatta birikmiş bir miktar paramızda var. Yatırımlarımız devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Yatırımlarımızın hız kesmeden devam edebilmesi için tasarruf etmek zorundaydık. Vatandaşlarımızın zor şartlarda ödediği her bir kuruş verginin nerelere nasıl harcandığını ve bunların nasıl halka hizmet olarak geri döndüğünü açıklamaktan gurur duyuyorum. Çünkü sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışının temelinde şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı yatıyor. 6 yıldır bunu mali tabloyu asıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu tabloyu asmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.