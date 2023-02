Birinci derecede deprem bölgesi olan Honaz’da, Belediye tarafından bir arama kurtarma ekibi kuruluyor. Başkan Kepenek, belediye personelinden oluşacak Honaz Belediyesi Arama ve Kurtarma (HONAR) ekibi için meclisten yetki aldı.

Birinci derecede deprem bölgesi olan Honaz’da, Belediye tarafından bir arama kurtarma ekibi kuruluyor. Başkan Kepenek, belediye personelinden oluşacak Honaz Belediyesi Arama ve Kurtarma (HONAR) ekibi için meclisten yetki aldı.

Honaz Belediyesi, yaşamı kolaylaştırmak için yürüttüğü hizmetlerin yanı sıra sosyal ve sivil toplum hareketlerine de hassasiyetle yaklaşıyor.

Acil durum, afet hali ve her türlü teyakkuz hali için her an hazır olması için arama kurtarma ekibi kuruyor. Ekibin belediye personeli ve gönüllü sivillerden oluşacağını ifade eden Başkan Yüksel Kepenek, konuyla ilgili hazırlanan protokolün imzalanması konusunda meclisten yetki aldı. Kepenek, “Deprem bölgesi olmamız ve jeopolitik konumumuz itibarıyla buna ihtiyacın olduğunu düşündük, gerekli adımları attık. Belediye personelimiz ve uzman gönüllülerden oluşacak güçlü bir ekip kuruluyor.” dedi.

Afet durumlarında görev alacaklar

Kurulacak ekibin ismi Honaz Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (HONAR) olarak belirlendi. Denizli’nin birinci derece deprem bölgesi olması, jeopolitik konumu itibariyle ihtiyaç duyulan ekip hem ilçemizde hem de bölgemizde yaşanabilecek afetlerde görev alacak. Bu kadroda alanında uzman arama kurtarma personelleri ile öncelikle Honaz’dan olan eğitimli gönüllü sivillerle faaliyet yürütecek ve bu alanda kullanılan her türlü donanım temin edilecek.

“Bizim için her canlının hayatı çok önemli”

Honaz Belediyesi bünyesinde arama ve kurtarma ekibi oluşturacaklarını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Bu ekibin bel kemiğini, belediye personeli oluşturacak. Bu ekibimizde gönüllü olarak vatandaşlarımız da yer alabilecek. Arama ve kurtarma ekibimiz, bir dizi eğitimler alacak. Eğitimler sonunda sertifika alacaklar. Deprem başta olmak üzere bu ekibimiz her felakette görev alarak çalışma gerçekleştirecek. Bizim için her canlının hayatı çok önemli. Honaz Belediyesi olarak tüm canlıların hayatı için gerekli olan tüm çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.