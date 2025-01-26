Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin kandilini kutladı ve bu mübarek gecenin insanlığa barış, huzur ve birlik getirmesini diledi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Miraç Kandili’nin sadece bireysel bir manevi deneyim değil, aynı zamanda toplumsal bir arınma fırsatı sunduğunu belirtti. Başkan Kepenek, "Miraç, insanların ruhani yolculuklarıyla Allah’a yakınlaşma çabalarının simgesidir. Bu özel gecede, tüm insanlık için dua etmenin, gönülleri arındırmanın ve barışı pekiştirmenin önemine inanıyorum Miraç gecesi, insanlık için daha adil, eşitlikçi ve huzurlu bir dünya kurma arzumuzu pekiştiriyor. Bu vesileyle, tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve barış dolu bir kandil dilerim. Birlik ve dayanışma içinde, daha güçlü bir toplum için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yüksel Kepenek, Honaz halkına ve tüm İslam dünyasına hayırlı ve huzurlu bir Miraç Kandili temennisinde bulunarak, mesajını şu şekilde sonlandırdı: "Miraç Kandilimiz mübarek olsun, bu özel gece barış, kardeşlik ve hoşgörü getirsin."