CHP’li Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve basın mensuplarını ziyaret eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek basın bayramını kutladı, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

“Gazeteciler Ekonomik Sıkıntılarla Mücadele Etmek Zorunda Bırakılıyor”

Denizli Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Cemiyet Başkanı Osman Nuri Boyacı ve basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorunlarını dinleyen Başkan Kepenek, “Basın, demokrasimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına oldukça önemlidir. Türk basınında sansürün kaldırılması ülkemizde bayram olarak kutlanıyor. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu mesleği icra eden arkadaşlarımız ne yazık ki ekonomik koşullarla mücadele etmek zorunda bırakılıyor. Toplumun haber alma özgürlüğünü sağlayan, soran, sorgulayan, araştıran ve irdeleyen, halkın aydınlatılması ve bilgilendirilmesi adına üstlendiği önemli misyon ile basın ve gazetecilik mesleği, Demokrasimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına oldukça önemlidir. En temel insan haklarından biri olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basının içerisinde bulunduğu bu zor koşulların bir an önce iyileştirilmesi gerekiyor. Bu durum demokrasimizin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına oldukça önemlidir. Bu duygu ve düşünceler ile başta Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Osman Nuri Boyacı olmak üzere değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” şeklinde konuştu.