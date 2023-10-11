Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları; Doç. Dr. Levent Görün, Doç. Dr. Pelin Ustaoğlu Hoşver ve Arş. Gör. Dr. Öznur Karadağ "Connect Life With Sports" adlı Avrupa Birliği Erasmus + projesi programı dahilinde Hollanda’nın Deventer şehrinde etkinliklere katıldı.

Farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin tanışması ve genel bilgilendirmeleriyle geçen ilk günün etkinliklerinin ardından program, eğitim kurumlarını ziyaretle devam etti. Eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve ailelerinin uyum süreçlerinin gözlendiği ziyarette, eğitim kurumlarının; işleyişi, çalışan kişilerin nitelikleri, öğrencilerin ve eğitime dahil olan katılımcıların özellikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Farklı ülkelerden gelen misafir akademisyenlerin Hollanda’nın Deventer şehrini tanımaları ve çevre etkileşimini sağlamaları için bisikletle yapılan ziyaretlerde ayrıca; Türkiye hareketliliğinde eğitici eğitiminde kullanılacak örnek günlük plan örneği ve yapılacak etkinliklerin içeriği konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.