Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Büyükelçi Wijnands, Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Wijnands’ın, eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı kabul etti. Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kan bağışında bulundu

Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin kan bağışında bulundu

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