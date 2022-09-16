Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Adem Murat Yücel, “Hollandalı tatilciler yaptıkları yorumlarla ‘En İyi Destinasyon Ödülü’nü almamızı sağladı” dedi.

Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Adem Murat Yücel, “Hollandalı tatilciler yaptıkları yorumlarla ‘En İyi Destinasyon Ödülü’nü almamızı sağladı” dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve ALTİD Yönetim Kurulu üyeleri Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Hollanda’nın en büyük seyahat sitesi tarafından gönderilen ödül Başkan Yücel’e verildi.

"Almış olduğumuz bu ödül şehrimizin ne kadar güvenilir olduğunu göstermektedir"

Alanya, turizm destinasyonu olarak Hollanda’nın en büyük seyahat sitesi tarafından “En İyi Destinasyon” ödülüne layık görüldü. Birçok ülkede konaklama yapan Hollandalının kaydettiği binlerce yorum üzerinden yapılan incelemede Alanya’nın 8,3’lük derece aldığını söyleyen Alanya Belediyesi ve ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, “Almış olduğumuz bu ödül şehrimizin ne kadar güvenilir olduğunu göstermektedir. Misafirperverlik, konum, plajlar, gece hayatı, restoranlar, turistik yerler ve kültür açısından yapılan değerlendirmede Alanya, ülkemizin turizm alanında gururu olmuştur. Üzerimize düşen görevleri gerek ALTAV, gerekse Alanya Belediyesi olarak her zaman yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz” dedi.