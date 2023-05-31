Karavanları ile dünya turuna çıkan Hollandalı aile, Konya’nın Karapınar ilçesinde mola vererek Meke Gölü’nde dinlendi.

Bir süre önce karavanları ile birçok ülkeyi gezerek Türkiye’ye gelen Hollandalı aile Türkiye’de de birçok şehri gezdi. Hollandalı Thomas Hendrik eşi Lauri, çocukları Taka ve Jsa ile birlikte Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü’ne geldi. Meke Gölü kenarında karavanları ile konaklayan, gün batımı ve doğuşunu izleyen aile, sessiz ve sakin ortamda kuş sesleri ile birlikte bir kamp yaşadı. Yürüyüş yapan ve bisiklet süren aile gölün kuruması karşısında üzüldüklerini belirtti.

Thomas Hendrik, “Karavanla dünyayı gezmek hayalimizdi. Bunu gerçekleştirmek için yola çıktık. Birçok ülkeyi gezip Türkiye’ye geldik. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanları yardımsever. Yemekleri harika. Meke Gölü’nü daha önce biliyorduk. Gölün kuruması insanlar adına üzücü ama ona rağmen oluşumu bize ilginç geldi ve güzel bir kamp yaptık. Türkiye’de bir süre daha kalıp ayrılacağız. Çok güzel hatıralar biriktirdik” dedi.