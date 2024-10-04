Hollandalı Mevleviler, Muğla’daki Mevlevî şeyhi ve edebî şahsiyeti Şâhidî İbrahim Dede’yi ziyaret ettiler.

Mevlânâ Celaleddin-i Rumî’nin doğumunun 817’nci yılını kutlama törenleri için Konya’ya gelen Hollandalı Mevleviler, geçen yıl basında adını duydukları Şâhidî’yi yakından tanımak üzere Muğla’ya geldiler.

Tur organizatörü Sedat Kirt ve Mevlevi gönüllüsü Özgül Öngel’in öncülük ettiği ziyarette, Hollandalı Mevleviler Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl temsilcisi ve Metinbilim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Namık Açıkgöz rehberliğinde Şâhidî camii ve türbesini ziyaret ettiler.

Şâhidî ve eserleri hakkında bilgilerin verildiği ziyarette, ziyaretçiler deneysel amaçlı müzik icrasında bulundu ve rebap, ney, Avustralya yerli çalgısı didgeridoo ve bendir ile tasavvufî müzik icra edip sema figürleri sergileyen Hollandalı Mevleviler, “Muğla’nın şehir güzelliğinin yanı sıra tasavvufî zenginliği bizi çok etkiledi. Mevlevî geleneği dendiği zaman sadece Konya akla gelirdi. Muğla’nın da bu gelenekte önemli bir şehir olduğunu gördük. Şâhidî’nin tasavvufî şahsiyet olmakla beraber, aynı zamanda bir edebî şahsiyet olduğunu da öğrendik. Arastanız çok güzel, Saburhane semtiniz ayrı bir güzel. Namık hocanın verdiği bilgilerle Muğla’yı ve Şâhidî’yi öğrenmemiz bizleri çok memnun etti” dediler.

Hollandalı Mevlevilere Şahidi Hazretleri ve Muğla’yı tanıtan Prof. Dr. Namık Açıkgöz, Hollandalı Mevlevilerin, İslam tasavvufu ve Mevlevilik hakkında son derece donanımlı insanlar olduklarını ve bu bilgileri sadece bilgi olarak hafızalarında tutmayıp, manevi hayatlarına da yansıttıklarını söyledi ve Mevlevi müziğinin önemli enstrümanlarından olan rebap, ney ve bendir ile müzik icra etmelerinin son derece dikkat çekici olduğunu ilave etti.