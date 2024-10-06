Mersinli damat, Polonya’da öğrenciyken tanışıp arkadaş olduğu Hollandalı Corianda’yla Kızkalesi sahilinde kıyılan nikahla evlendi.

Mersinli mühendis Alper Uçar ile Hollandalı Corianda Bukeijn, öğrenci değişim programı çerçevesinde Polonya’da eğitim hayatlarını sürdürürken tanıştı. Öğrenciyken görüşmeye devam eden ve birbirine aşık olan çift daha sonra ülkelerine döndü. İrtibatlarını koparmayan çift, eğitim hayatlarının bitmesinin ardından bu kez Hollanda’da buluşarak evlilik kararı aldı. Evlenmek için Erdemli ilçesinde bulunan Kızkalesi’ni tercih eden çiftin nikahı ise sahilde kıyıldı. Davetlilerin yanı sıra tatilciler de nikaha eşlik etti. Nikahın kıyılmasının ardından gittiği kursta Türkçe ile örf ve adetlerini öğrenen gelin, damadın ayağına basmak istese de basamadı. Renkli görüntülerin olduğu nikah merasimi, alkışlarla bitti.

Öğrenciyken Erasmus programı çerçevesinde gittikleri Polonya’da birbiriyle tanıştıklarını anlatan Alper Uçar, "İlişkimiz büyüdü. Daha sonra bir süre ayrı kaldık. O Hollanda’ya döndü, ben Türkiye’ye döndüm. Üniversite bitince ben Hollanda’ya taşındım, ondan beri de beraberiz. Beraber bir gölün kenarında yürüyüş yaptık, orada evlilik teklifi yaptım ’evet’ dedi" diye konuştu.

Hollanda’ya döndükten sonra Türkçe öğrenmek için kursa gittiğini belirten Corianda Bukeijn ise, "Türkçeyi biraz öğrendim, biraz konuşabiliyorum. Türkiye’de yemekler çok güzel, insanlar da çok hoş" ifadelerini kullandı.