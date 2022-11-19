Hollanda’da trafik kazası geçiren ve 5 buçuk ay boyunca komada kalan, doktorların ’ötenazi uygulanacak’ dediği hasta, ambulans uçak ile Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.

Hollanda’da trafik kazası geçiren ve 5 buçuk ay boyunca komada kalan, doktorların ’ötenazi uygulanacak’ dediği hasta, ambulans uçak ile Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.

Geçici oturum izni ile Hollanda’ya giden Hüseyin Hatipoğlu (22) Nisan 2022’de geçirdiği trafik kazası sonrası komaya girdi. 5 buçuk ay boyunca tedavi gören Hatipoğlu’nun tedavisinden umudu kestiklerini ailesine ileten doktorlar, ötenazi uygulamak istediklerini iletti.

Hatipoğlu’nun ötenazi yöntemi ile hayatının sonlandırılmasının doğru olmadığını düşünen ailesinin imdadına ise Türkiye yetişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın girişimleri sonrasında ambulans uçakla ilk başta İstanbul’a daha sonra ise memleketi Kahramanmaraş’a getirilen Hatipoğlu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde palyatif bakıma alınarak tedavisi başlatıldı.

Hatipoğlu’nun ailesi Türkiye’de tedaviye başlanmasına çok sevindi. Hastanın ablası Sena Hatipoğlu, “Nisan ayında kaza geçirmişti kardeşim ve Hollanda’da tedavisi devam ediyordu ve 5 buçuk ay boyunca oradaydı. Daha sonrasında hastayla umudu kestiklerini ve ötenazi uygulamak istediklerini ilettiler. Biz de bu ötenazi uygulamasını uygun bulmadık ve Türkiye’den yardım talebinde bulunduk. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’mız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere bizlere büyük destek verdiler. Ambulans uçak ile 22 Ekim tarihinde Türkiye’ye dönüş yapıldı ve tedavisi İstanbul’da başlandı. Buradan sonra Kahramanmaraş’a gelmesini istedik ve şu an durumu palyatif ve burada tedavi altında” dedi.

Hatipoğlu’nun diğer ablası Melike Hatipoğlu ise, “Buradaki ilgili bakanlıklar ve Kahramanmaraş milletvekilleri araya girdiler. Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, ‘Bu devlet bu milletin mecnunudur, sevdiği gurbet elde de olsa asla onu yalnız bırakmaz’ der. Bu süreçte bize destek olan herkese teşekkür ederim. Bu süreçte moral ve motivasyon aile için çok önemli, hastane yönetimi de bizlere verdiği moral ile ayakta durmaya çalıştık” diye konuştu.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Doktor Sedat Köroğlu, hastanın son durumu hakkında bilgiler verdi. Köroğlu, “Şu an hastamızın genel durumu orta diyebiliriz. Destek tedavisini veriyoruz, hem bu aşamada destek tedavisini verip hastayı ve aileyi eğitip belli bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Bu takip uzun süreli bir takip kısa sürmeyecek ama umutsuz değiliz, uzman hekimlerimiz sürekli takip ediyor” şeklinde konuştu.

Hüseyin Hatipoğlu’nun Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmesinde önemli çalışmalar yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, durumun kendisine ulaşmasından itibaren Sağlık Bakanlığı ile yakından çalıştığını ifade etti. Öçal, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Sağlık Bakanlığı’mız en kısa sürede hastamıza ulaştı ve ambulans uçak ile Hollanda’da bulunan 3 hastamızı planlayarak Türkiye’ye getirdi. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ediyoruz. Mutlu bir son olmasını ve Hüseyin kardeşimizi ailesine sağlıklı bir şekilde kavuşur umudundayız.”