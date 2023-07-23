Hollanda Popstarı Twarkka, dünya rap listelerinde yerini almaya başladı. Türkiye’ye gelen Twarkka’nın önümüzdeki günlerde Türkiye’nin gözde turizm beldeleri Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas Ören ilçeleri ile İzmir ve İstanbul’da sahne alacağı belirtildi.

Önceki gün bir çok platformda yayına giren “İstanbul Hayat” adlı single sanat ve magazin dünyasında oldukça ilgi gördü. Şu anda Muğla’da tatilini sürdürdüğünü belirten Hollanda Popstarı Twarkka, açıklamasında kendi hayat hikayesini ve sektörün zorluklarını düle getirdi. Twarkka “Ben Hollandalıyım. Bağımsız bir sanatçıyım. Hollanda’da büyüdüm. Şimdi Türkiye’deyim. Kendi stüdyoma giriyorum ve birkaç ayda 325’ten fazla melodi yaptım. Geçtiğimiz 15 Temmuz’da Hollanda için 1 albüm çıkardım ve ayrıca 2 Hollanda albümüm daha yolda olduğunu, birkaç ay içinde de onları da çıkacağımı söylemek isterim. Hollandalı müzik yapımcılarının bu konuda gerçekçilikten uzak olduğunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Sosyal medya hesaplarım yüzbinlerce kişi tarafından hayranlıkla takip edilirken, Hollandalı birkaç müzik şirketi ile ticaret yapmadığım için bu firmalar bana boykot yapmaya çalışıyorlar ve bu firmaların şikayetleri üzerine hesaplarım dondurularak askıya alındı. Yeni sosyal medya sayfalarım çok kısa bir zamanda milyonlara ulaştı. Beni anlayan ve dinleyen tüm hayranlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Yasaklar geldikçe hayranları artıyor"

Hollanda’da kendisine yönelik yasaklar arttıkça hayran kitlesinin çoğaldığını ileri süren Twarkka adını kullanan Haluk Özçelik, "Müzik yapmak bana rahmetli babam Mehmet Özçelik’ten miras kaldı. Küçük yaştan buyana kendime ve müziğime sadık kalmayı öğrendim, bu da sadık bir hayran kitlesi oluşturmama yardımcı oldu. İşler zorlaştığında bile sabırlı olmak ve ilerlemeye devam etmek önemlidir. Kesinlikle işin maddi yönü benim için hiç önemli olmadı. Bağımsız bir sanatçı olmak demek, müziğin prodüksiyonu, pazarlama, seyahat ve benzeri masrafları her şeyi kendinizin karşılaması anlamına geliyor. Bu nokta da azmin işe yaradığını söyleyebilirim. Ben Hollanda’dan artık Türkiye’ye kendi topraklarıma geri döndüm Hollanda’nın Popstarı Twarkka olarak artık Türkiye’ye yeni albümlerle ve yeni sahne hayatım ile Ağustos ayında ’Dünya elimde’ isimli yeni şarkım ile artık Hollanda dışında Türkiye’nin de popstarı olacağım. Türkiye müzikleri benim için çok farklı çünkü rahmetli babamdan sanat müziği dinledim" diyerek Hollanda’daki zor yaşamının ardından Türkiye’de gençlere örnek olmak istediğini dile getirdi.