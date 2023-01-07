Hollanda, İran’da protestolarla bağlantılı gerçekleştirilen idamlara ilişkin kaygılarını iletmek üzere İran’ın Lahey Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak.

Hollanda, İran’da protestolarla bağlantılı gerçekleştirilen idamlara ilişkin kaygılarını iletmek üzere İran’ın Lahey Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağıracak.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Hollanda hükümetinin göstericilerin idam edilmesiyle ilgili derin endişelerini dile getirmek için İran’ın Hollanda Büyükelçisini bir ay içinde ikinci kez Bakanlığa çağıracağını söyledi. Hoekstra yaptığı açıklamada, “İran’da göstericilerin korkunç infazları karşısında dehşete düştüm. Ciddi endişelerimizin altını çizmek için İran Büyükelçisini çağıracağım ve AB üye devletlerini de aynısını yapmaya davet ediyorum” dedi.

Hollanda, geçtiğimiz aralık ayında da İran’ın Lahey Büyükelçisi’ni benzer gerekçelerle Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.