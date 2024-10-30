Hollanda’da geleneksel olarak yapılan 9. Altın Lale ve Cumhuriyet balosu kutlamaları ile Türklerin Hollanda’ya gelişinin 60. Yılı dolayısıyla Sinan Aydın’ın fotoğraf sergisi açıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Hollanda’da geleneksel olarak yapılan 9. Altın Lale ve Cumhuriyet balosu kutlamaları ile Türklerin Hollanda’ya gelişinin 60. Yılı dolayısıyla Sinan Aydın’ın fotoğraf sergisi açıldı.

MEB Kültür Bakanlığı Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’nün 37 adet Atatürk kıyafetleri defilesi Hollanda’da ilk kez sergilendi ve büyük beğeni ile ayakta alkışlandı.

Türkiye’den İbrahim Konar ve Sibel Gökbekir’in sunduğu gecede; saygı duruşu, Türk ve Hollanda milli marşları ile açılış yapıldı.

Ardından kısa Cumhuriyet belgeseli ve Altın Lale’nin dokuz yıllık deprem bölgesindeki çalışmaları gösterildi.

Ayakta alkışlanan videolardan sonra bu yılki Cumhuriyet ve Altın Lale güzeli Sude Nur Arslan’a Annick Eyckmen ve Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker tarafından taçlandırıldı.

350 kişinin katılımıyla Onuncu yıl Marşı ve İzmir Marşı hep bir ağızdan bayraklar eşliğinde coşkuyla söylendi.

Beyzade Ünver’in zeybek oyunu ve konukların dansları geceye renk kattı. Altın Lale Onursal Başkanı Bülent Türker, Cumhuriyet Bayramıyla ilgili yaptığı konuşmada cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkılması gerektiğini, Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet duyduğunu, cumhuriyetin ilelebet payidar kalacağını ve bizleri bu gece yalnız bırakmayan tüm konuklara “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek teşekkür etti.

İpek Büyükaşık ve Sabri Aslan orkestrası cumhuriyet şarkılarıyla salonu coşturdu. Ardından bu geceye katkısı olan sponsorlar; Adora, Yörem, Piknik, Temel İpekçi, Tabara, MEB Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’ne teşekkür plaketleri verildi.

Türk mutfağının zengin yemekleri konuklara ikram edildi. Sinem Ceylan’ın Keman dinletisi konukları büyüledi. Yapılan hediye çekilişinde konuklar sürpriz hediyeler kazandı. Ardından açık arttırmada tam takım imzalı 4 büyüklerin ve Milli Takım’ın forması sahiplerini buldu.

Gecenin süprizleri ise Buğra Türker’in koleksiyonundaki Atatürk Halısı oldu. Muhteşem halı 15.500 Euro’ya Hatay ve diğer deprem bölgesi çocuklarına burs ve eğitim giderleri amacıyla kullanılmak üzere açık arttırmada satıldı.

Ardından Altın Lale Başarı Ödülleri verildi. Ödül alanlar şöyle; 60. Yıl Onur Ödülü ilk gelen Türk olan İbrahim Görmez’e (Amsterdam), Yılın Genç Girişimcisi Ödülü Tuğba İleri (Kadın), Yılın Genç Girişimcisi Ödülü Murat Ateşalp (Erkek), Yılın Hayırsever Ödülü Yılmaz Ünlü (Rotterdam), Yılın Deprem Özel Ödülü Hatice İdris Bilginsoy (Rotterdam), Yılın İş Adamı Ali Kaynar (Groningen), Yılın İş kadını Hatice Göktaş Uzunca (Rotterdam), Yılın Spor Ödülü Berna Gözbaşı (Önceki dönem Kayserispor Kulüp başkanı) verildi.

MEB ilk kez bir vakıfa Atatürk kıyafetleri sergilemek üzere onay vermesiyle ilk kez yurt dışında Atatürk’ün 37 adet muhteşem kıyafeti Hollanda ve Türk mankenleri tarafından 1 saat süreyle müthiş bir defileyle sergilendi. Tüm konuklar tarafından ayakta alkışlandı ve duygusal anlar yaşandı.

9. Altı Lale Onur Ödülü’de Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e (Önceki Dönem Eskişehir Belediye Başkanı) layık görüldü. Ödülü, Yılmaz Büyükerşen’in katılamaması nedeniyle İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçı’sı Nur Göymen Arslan tarafından alındı. Cumhuriyet Bayramı geç saatlere kadar büyük coşkuyla kutlandı.

Balo bitiminde tüm konuklar sürpriz hediye paketleri ile uğurlandı. Altın Lale Başkanı Buğra Türker seneye 10. Yılın coşkuyla kutlanacağını belirtti.