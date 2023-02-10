Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Rotterdam Camii’ni ziyaret ederek, depremzedeler için yapılan yardımlardan dolayı gönüllülere teşekkür etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Rotterdam Camii’ni ziyaret ederek, depremzedeler için yapılan yardımlardan dolayı gönüllülere teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyadan yardım ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de depremzedeler için yardımlar hazırlanan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Rotterdam Camii’ni ziyaret etti. Rutte, hazırlanan yardımlar için cami yönetimi ve tüm gönüllülere teşekkür etti.