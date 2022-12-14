HoLEP tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, “HoLep, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde lazer yönteminin kullanıldığı, başarısı oldukça yüksek ve komplikasyon oranı çok düşük olan kapalı bir ameliyat yöntemidir” dedi.

HoLEP tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, “HoLep, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde lazer yönteminin kullanıldığı, başarısı oldukça yüksek ve komplikasyon oranı çok düşük olan kapalı bir ameliyat yöntemidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Kliniği’nden Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, HoLEP (Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu) hakkında bilgi verdi. HoLEP’in iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde lazer yönteminin kullanıldığı, başarısı oldukça yüksek ve komplikasyon oranı çok düşük olan kapalı bir ameliyat yöntemi olduğunu ifade eden Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, “Endoskopik bir cihaz yardımıyla büyüyen prostat dokusu lazer ile kapsülden ayrılarak ve mesane içine atılır. Mesane içine atılan prostat dokusu başka bir aletle (morselatör) parçalanıp vakumlanarak vücut dışına alınır. Sonrasında sonda takılarak işleme son verilir” diye konuştu.

Tedavinin faydaları

Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, HoLEP tedavisinin tercih edilme nedenlerini şu şekilde sıraladı:

“Her büyüklükteki prostata güvenle uygulanabilir. Çok büyük prostatlarda bile vücutta herhangi bir kesi yapmadan işlem yapılır. Açık ameliyata alternatif bir yöntemdir. Tekrar ameliyat olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Cinsel işlevlere zarar vermez. Kanama riski çok azdır ve ameliyatta kan nakli ihtiyacı olmaz. Zorunlu hallerde, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bile işlem yapılabilir. Hastanede kalış ve sondalı kalma süresi çok kısadır (1 gün). Ameliyat sonrası sondası çekilen hastalarda idrar yaparken yanma hissi yaşanmaz.”

Büyük prostatlar için başarıyla uygulanabilir

HoLEP ameliyatının kimlere uygulanabileceğinden bahseden Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, “HoLEP, prostat ameliyatı gereken herkes için uygun bir cerrahi yöntemidir. HoLEP tekniğinin bazı avantajları olduğu için diğer yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda da, daha güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Genelde 80 gramdan daha büyük prostatlara açık ameliyat önerilir. Oysa HoLEP yönteminde prostatın büyüklüğünün önemi yoktur. Özellikle büyük prostatlar için çok başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Prostat büyüklüğüne eşlik eden mesane taşı varlığında da aynı seansta başarıyla uygulanmakta ve eş zamanlı taşlar da kapalı bir şekilde lazer ile kırılabilmektedir. Yine idrar kanalında darlık olan hastalarda işlem esnasında lazerle bu darlık da açılabilmektedir. Kalp-damar hastalıkları olan, kalp damarında stenti olan, by-pass geçirmiş olan, damar tıkanıklığı nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da, diğer tekniklere göre daha güvenli bir şekilde uygulanabilir” şeklinde konuştu.